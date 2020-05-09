Sancaktepe'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Son Dakika

Sancaktepe'de, hakkında 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi ile silah ve uyuşturucu bulunduran bazı kişilerin bir adreste olduğu bilgisi üzerine, operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, kurusıkı tabanca ve 672 uyuşturucu hap ele geçiren polis ekipleri, Uğur A. (31), Haydar G. (32) ve Veysel K'yi (46) yakaladı.

Yakalanan Veysel K. hakkında 4 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Adliyeye sevk edilen Veysel K. cezaevine gönderildi, diğer iki şüpheli ise serbest bırakıldı.