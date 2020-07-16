Sancaktepe'de hamamın bacası yandı... Mahalleli sokağa döküldü - Son Dakika

Sancaktepe'de hamamın bacası yandı... Mahalleli sokağa döküldü

Sancaktepe'de hamamın bacası yandı.

Sancaktepe'de hamamın bacası yandı... Mahalleli sokağa döküldü

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İSTANBUL - Sancaktepe de gece saatlerinde 3 katlı bir hamamın çatısında bulunan hamamın bacası henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Baca da çıkan yangından dolayı apartmanı yoğun duman kaplarken mahalleli sokağa döküldü.

İtfaiye ekipleri yangın yerine merdivenle ulaştı

Yürekleri ağza getiren yangın Sancaktepe, Eyüpsultan Mahallesi, Refah Caddesi üzerinde bulunan üç katlı bir apartmanın çatısında meydana geldi. Uzun yıllardır binanın altında hizmet veren bir hamamın bacası henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı saat 03.30 sıralarında yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların yangını kısa sürede fark etmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Apartmanda yaşayanları dumandan etkilenmemeleri için kısa sürede tahliye eden ekipler çatıda ki korkutan yangını da kontrol altına almayı başardı. Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken çatıda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri caddeye giriş ve çıkışı sivil vatandaşlara kapatırken her türlü duruma karşı sağlık ekipleri hazır bekletildi. Çatıda gece saatlerinde baca da çıktığı tespit edilen yangının asıl sebebi araştırılıyor.

Dışarıdan bağırarak apartmandakileri uyandırdılar

Yangının meydana geldiği binada ikamet eden ve o saatlerde henüz uyumamış olan Abdülsamet Zengin, "İki, üç gibi oldu. Dışarıdan bağıranlar oldu, zillere bastılar ben de herkesi uyandırdım. Dışarıya çıktık, itfaiye geldi" diyerek o anları anlattı.

Sancaktepe, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 05:07 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de hamamın bacası yandı... Mahalleli sokağa döküldü - Son Dakika
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