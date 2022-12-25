SANCAKTEPE'DE HASTA YAKININDAN HEMŞİREYE YUMRUKLU SALDIRI - Son Dakika
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SANCAKTEPE'DE HASTA YAKININDAN HEMŞİREYE YUMRUKLU SALDIRI

25.12.2022 15:47

SANCAKTEPE'DE HASTA YAKININDAN HEMŞİREYE YUMRUKLU SALDIRIRojda ALTINTAŞ ? Boğaçhan ÖZER / İSTANBUL,(DHA) SANCAKTEPE Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi'nde acil servis hemşiresi olarak çalışan İbrahim Uğurlu (26) hasta yakınının yumruklu saldırısına uğradı.

SANCAKTEPE'DE HASTA YAKININDAN HEMŞİREYE YUMRUKLU SALDIRI

Rojda ALTINTAŞ ? Boğaçhan ÖZER/ İSTANBUL,(DHA) SANCAKTEPE Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi'nde acil servis hemşiresi olarak çalışan İbrahim Uğurlu (26) hasta yakınının yumruklu saldırısına uğradı. Burnu kırılan Uğurlu, saldırgandan şikayetçi oldu.

Olay, dün Sancaktepe'de bulunan Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Acil serviste hasta yakını Y.S ile acil servis hemşiresi İbrahim Uğurlu (26) arasında tartışma çıktı. Y.S tarafından sedyenin başının kaldırılması talebiyle başlayan tartışma büyüdü. Hasta yakını Y.S, hemşire İbrahim Uğurlu'ya saldırarak defalarca yumruk attı. Bilincini kaybeden Uğurlu'nun burnu kırıldı. Uğurlu'nun şikayetçi olmasının ardından hasta yakını Y.S'nin ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Saldırı nedeniyle burnu 3 yerinden kırılan hemşire Uğurlu ise çalıştığı hastanede tedavi altına alındı.

Yaşadıklarını anlatan Uğurlu, "Görev yaptığım sırada bir hasta yakını tarafından darbedildim. Öncesinde hasta yakınına görevim olmayan bir konuda yardımcı oldum. Çok saldırgan bir tavrı vardı. Hasta bayılma ile geldi. Tedavisine başladık. Hasta yakını, 'Gel lan buraya bu yatağın başını kaldır' dedi. Kendisini uyardım ama o sırada çevremde yardım isteyecek bir güvenlik yoktu tek başıma kaldım" dedi.

YUMRUK ATTI BİLİNCİMİ KAYBETTİM"

Bilincini kaybettiğini belirten Uğurlu, "İlk darbesini önledim, kendimi savunmak için onu ileri doğru ittim. O sırada bana yumruk attı ve bilincimi kaybettim. Sonrasında yumruk atmaya devam ediyor ve burnum kırıldı. Psikolojik olarak iyi değilim, burnumda ağrılar devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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