Sancaktepe'de sokak ortasında cinayet! Hastane yöneticisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sancaktepe'de sokak ortasında cinayet! Hastane yöneticisi hayatını kaybetti

04.04.2023 10:24

İstanbul Sancaktepe'de sabah saatlerinde işe gitmek için evinden çıkan Mehmet Işık, kendisini takip eden bir şahıs tarafından sokak ortasında sırtından ve kafasından tabancayla vuruldu. Özel bir hastanede idari yönetici olduğu öğrenilen 37 yaşındaki Işık, olay yerinde yaşamını yitirirken, saldırgan ise kayıplara karıştı.

Sancaktepe'de dün sabah 06.30 sıralarında meydana gelen olayda, özel bir hastanede idari yönetici olan 37 yaşındaki Mehmet Işık, sabahın erken saatlerinde işe gitmek üzere evinden çıktı.

8 EL ATEŞ ETTİ

Işık, servis aracına giderken sokak üzerinde pusu kurarak bekleyen kimliği belirsiz şahıs tarafından başından ve sırtından vurularak öldürüldü. Katil zanlısı şahıs tabancasıyla Mehmet Işık'a 8 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Sancaktepe'de hastane yöneticisine kanlı infaz: Defalarca ateş açtı

KAFASINDAN VE SIRTINDAN VURULDU

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kafasından ve sırtından vurulan Mehmet Işık'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Işık'ın cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken polis ekipleri firari katil zanlısını yakalama çalışması başlattı.

Sancaktepe'de hastane yöneticisine kanlı infaz: Defalarca ateş açtı

"ÇOK İYİ BİR İNSANDI"

Olay sonrası konuşan Mehmet Işık'ın iş arkadaşı Çetin Aykut, "Mehmet Bey çok iyi bir insandı. Beni iş yerine sokan kişiydi. Sabah erken saatlerde evden çıktım servise doğru gittim, o da arkamdan geliyordu. Sonra Mehmet Bey'i vurdular dediler. Ben zaten servise binerken silah seslerini duymuştum ama havaya ateş ettiklerini zannettim. Sonra ben olay yerine gittim, Mehmet Bey çoktan vefat etmişti" dedi.

Kaynak: İHA
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Mehmet Işık, Sancaktepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de sokak ortasında cinayet! Hastane yöneticisi hayatını kaybetti - Son Dakika


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