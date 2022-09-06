Sancaktepe'de hatalı dönüş kazası: Taksinin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu - Son Dakika
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Sancaktepe'de hatalı dönüş kazası: Taksinin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

06.09.2022 20:38
Sancaktepe'de hatalı dönüş kazası: Taksinin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Sancaktepe'de hatalı dönüş kazası: Taksinin altında kalmaktan kıl payı kurtulduİSTANBUL Sancaktepe'de hatalı dönüş yapan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü karşı şeritten gelen taksinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Sancaktepe'de hatalı dönüş kazası: Taksinin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

İSTANBUL Sancaktepe'de hatalı dönüş yapan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü karşı şeritten gelen taksinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anları ise başka bir sürücünün araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz Pazartesi günü akşam saatlerinde Sancaktepe'de meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 41 P 511 plakalı otomobilin, sürücüsünün dönüş yasağı olan yoldan dönmek için ani manevra yapması nedeniyle frene basmaya fırsat bulamayan motosiklet sürücüsü, otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen motosiklet sürücüsü, karşı şeritten gelen taksinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza sonucu şerit değiştiren motosikletin çarptığı taksinin tekeri patladı. Hatalı dönüş yaparak kazaya neden olan sürücü ise motosiklet sürücüsünün yardımına koşmak yerine otomobiliyle ilgilendi. Trafiğin kapanmaması için aracını ileriye alacağını söyleyen hatalı otomobil sürücüsü hızla olay yerinden kaçtı. O anlar başka bir sürücünün araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada ölümden kıl payı kurtulan motosiklet sürücüsü kaçan otomobil sürücüsüne tepki gösterdi.

"Aynaya bakmadan bir anda sola döndü"

Taksinin altında kalmaktan son anda kurtulan motosiklet sürücüsü, " Ben normal yolumda gidiyordum. Önümdeki aynaya bakmadan bir anda sola dönüş yaptı. Ben de duramadım direksiyonu kırmaya çalıştım. Karşı şeritten gelen taksiyle çarpıştım. Hatalı dönüş yapan otomobil sürücüsü ileriye doğru gitti. Gelmesini halen bekliyoruz ama gelmeyecek." diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Sancaktepe, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de hatalı dönüş kazası: Taksinin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu - Son Dakika

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