Sancaktepe'de hırsız polis kovalamacası kazayla sonlandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de hırsız polis kovalamacası kazayla sonlandı - Son Dakika

Sancaktepe'de hırsız polis kovalamacası kazayla sonlandı

7 saat önce

Sancaktepe'de polis ekipleri, yanlarında çocuklarıyla beraber kaçan karı koca hırsızlık şüphelilerini durdurmak için araca arkadan vurdu.

Sancaktepe'de hırsız polis kovalamacası kazayla sonlandı, System.String[]

Sancaktepe'de polis ekipleri, yanlarında çocuklarıyla beraber kaçan karı koca hırsızlık şüphelilerini durdurmak için araca arkadan vurdu. Kaçmaya devam edem şüphelilerin aracı kontrolden çıkarak yol kenarındaki arsaya fırlayarak kaza yaptı. Kiralık araçla kaçan 2 şüpheli yakalanırken araçlarda maddi hasar meydana geldi.


Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi Santral Sokak üzerinde yaşanan olayda, iddiaya göre bir hırsızlık olayına karışan Alpay R. ve eşi, içerisinde çocuklarının da olduğu kiralık bir araçla kaçmaya başladı. Polisin, hırsızlık şüphelilerinin peşine takılmasıyla kovalamaca başladı. Kovalamaca esnasında polis, şüphelileri durdurmak için araçlarının arkasına vurdu. İki araçta da hasar meydana gelirken, şüpheliler kaçmaya devam etti. Bir süre sonra hırsızlık şüphelilerin aracı kontrolden çıkarak yol kenarındaki arsaya fırlamasıyla kaza meydana geldi. Kaza yapan şüpheliler polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Olayda yaralanan kimsenin olmadığı öğrenilirken iki araçta da maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Sancaktepe, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:51 Kaynak: İHA
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