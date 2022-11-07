Sancaktepe'de 5 hırsız 130 bin TL değerinde çay ve kahve çaldı - Son Dakika
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Sancaktepe'de 5 hırsız 130 bin TL değerinde çay ve kahve çaldı

07.11.2022 10:26

Sancaktepe'de gıda toptancısına giren 5 hırsız, 130 bin TL değerinde kahve ve çay paketlerini çaldı.

Sancaktepe'de gıda toptancısına giren 5 hırsız, 130 bin TL değerinde kahve ve çay paketlerini çaldı. Hırsızların kilidi kırıp dükkana girdiği anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz pazar günü saat 05.30 sıralarında Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Beyaz ticari araçla gelen 5 kişi gıda toptancılığı yapan dükkana girdi. Kapı üzerinde bulunan asma kilidi kıran maskeli ve eldivenli hırsızlar içeride bulunan yaklaşık değeri 130 bin TL değerindeki kahve ve çay paketlerini çaldı. Çaldıkları ürünleri araçlarına yükleyen şahıslar kısa sürede gözden kayboldu. Kilidi kırıp dükkana giren hırsızların çay ve kahve paketlerini çalıp araca yüklediği anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yeri sahibi Ahmet Getiren, "Sabah şirkete uğrayıp bir eşya almam gerekiyordu, saat 10.00 civarıydı. Kapının açık olduğunu gördüm. Bizim personelden birinin geldiğini düşündüm sonra yerde anahtarın kesildiğini görünce anladım içeri hırsız girdiğini. Polis çağırdım olay yeri inceleme belki bir kanıt bulur diye girmedim içeri. İçerde dün gelen 1 palet malımız vardı kahve onu almışlar bir de arka tarafta iki palet çayımız vardı onu da almışlar, arabasını doldurup devam etmişler. 120- 130 bin TL civarında bir mal almışlar. Beş kişi maskeli ve eldivenli yüzleri görünmüyor. Kamera kayıtlarında var zaten malları almışlar ve gitmişler. Bundan iki sene önce de yine çok uğraştılar 4-5 kez bizim diğer dükkana da geldiler. Bir şeyler almaya çalıştılar ama alamadılar. Son bir senedir yaşanmıyordu bu olaylar. Şimdi biraz artmış, gelen polis arkadaşlar da bunu söyledi civarda artmaya başladı bu olaylar diye" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Sancaktepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de 5 hırsız 130 bin TL değerinde çay ve kahve çaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sancaktepe'de 5 hırsız 130 bin TL değerinde çay ve kahve çaldı - Son Dakika
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