Son Dakika Haberleri: SANCAKTEPE'DE HIRSIZLIKTAN ARANAN ÖZBEK KADIN YAKALANDI
Son Dakika Güncel SANCAKTEPE'DE HIRSIZLIKTAN ARANAN ÖZBEK KADIN YAKALANDI - Son Dakika

SANCAKTEPE'DE HIRSIZLIKTAN ARANAN ÖZBEK KADIN YAKALANDI

6 saat önce

Bakıcılık yaptığı evden hırsızlık yapan ve baktığı çocuğu şiddet uygulayan Özbek Gulnoza R. Sancaktepe'de yakalandı.

SANCAKTEPE'DE HIRSIZLIKTAN ARANAN ÖZBEK KADIN YAKALANDI, System.String[]
Bakıcılık yaptığı evden hırsızlık yapan ve baktığı çocuğu şiddet uygulayan Özbek Gulnoza R. Sancaktepe'de yakalandı.

Sancaktepe, Fatih Mahallesi'nde polis ekipleri 29 Kasım'da şüphelendikleri bir kadını durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Şüpheli Gulnoza R.(33) 'nin yapılan kimlik sorgusunda yakalama kararı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin, Balıkesir'de işkadını Yeliz Kılıç'ın, 3 yaşındaki oğlu Ayaz Kılıç'ı ilaçla uyutup bakmayan, şiddet uygulan ve evdeki kıyafet ve pırlanta gibi eşyaları çalan Özbekistan uyruklu Gulnoza R. olduğu anlaşıldı.

İstanbul'a kaçan şüpheli gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Mahkemeye gitmeyen Gulnoza R. hakkında kararı çıkartıldı. Sancaktepe'de yakalanan şüpheli Gulnoza R. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken adli makamlarca serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi


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Sancaktepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:21 Kaynak: DHA
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