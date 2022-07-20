Hızını alamayan motosikletli park halindeki minibüse çarptı - Son Dakika
Üye Girişi

Hızını alamayan motosikletli park halindeki minibüse çarptı

20.07.2022 10:51

Sancaktepe, kaldırımda ilerleyen motosiklet sürücüsü park halindeki ticari araca hızını alamayarak çarptı.

Sancaktepe, kaldırımda ilerleyen motosiklet sürücüsü park halindeki ticari araca hızını alamayarak çarptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, o ilginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Sancaktepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasksız motosiklet sürücüsü İsmail Ateş, motosikleti çalıştırdıktan sonra fren yerine kaza basınca kaldırımda park halinde bulunan servis minibüsüne arkadan çarptı. Kaza sonrası sürücü Ateş, yere savruldu. Savrulan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İlginç kazada motosiklet sürücüsü hafif bir şekilde yaralandı. Bu kadarına da pes dedirten kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"GAZLA FRENİ KARIŞTIRDIM"

Motosiklet kazasını yapan İsmail Ateş, "Motosiklet arabanın önündeydi gazla freni karıştırdım. Birden gaza bastığım gibi minibüs servisine çarptım. Sağlık durumum çok şükür iyi. Hastaneye gittim sağlık durumum iyi kaza sonrası esnaf arkadaşlar yardımıma koştu. Beni hastaneye götürdüler çok şükür bir sıkıntı yok" diye konuştu.

"GÜM DİYE BİR SES GELDİ"

Kazayı gören mahalle esnafı Musa Enül, "Kazanın olduğu anda tezgahta börek kesiyordum. Güm diye bir ses geldi. Bir baktım İsmail arkadaşımız yerde yatıyordu. İsmail kardeşimiz ayağa kalktı tekrar yere düştü. Uyanmadı hastaneye götürdük bir şey olmadı çok şükür geçmiş olsun" diye konuştu.

(Aykut Zor - İHA)

YORUMLAR
500
Otomobil park halindeki araca çarptı: 1 yaralı Otomobil park halindeki araca çarptı: 1 yaralı Kontrolden çıkan otomobil park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı Kontrolden çıkan otomobil park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hızını alamayan motosikletli park halindeki minibüse çarptı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:46 Ekmek almış evine dönen adam, otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti
11:44 Hakan Ural'dan "Tek gecelik ilişkimin ürünü" diyen babası Selçuk Ural'a yanıt: Allah var gam yok, her olanda bir hayır vardır
11:35 MİT'ten yurt dışı operasyonu! 7 yıl önce Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden saldırının faili PKK'lı terörist Savaş Çelik, Türkiye'ye getirildi
11:34 Güne yükselişle başlayan dolar 17,58 seviyesinden alıcı buluyor
11:22 EYT sorununu çözen 3 formül! Yaşa bakılmayacak yeni düzenleme için öngörülen tarih belli oldu
11:21 Türkiye'ye sıcak hava dalgası geliyor! Termometre 45 dereceyi görebilir
11:13 Silah sesine çıkan vatandaşlar kanlar içinde kadın cesedi buldu
11:03 Güne düşüşle başlayan gram altın 965 lira seviyesinde işlem görüyor
11:02 Acun Ilıcalı'dan eski eşi Şeyma Subaşı'yla tartıştığı iddialarına açıklama: Gayet güzel sohbet ediyorduk, onun mutlu olmasını isterim
11:01 Ters köşe yaptı! Şarkıcı Ferah Zeydan'la düet yapan kadının sesi herkesi şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 11:54:45. #1.12#
SON DAKİKA: Hızını alamayan motosikletli park halindeki minibüse çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement