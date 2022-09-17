İstanbul'da bombalı saldırı girişimi engellendi! Solcu teröristler 6 kilogram bomba ile etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da bombalı saldırı girişimi engellendi! Solcu teröristler 6 kilogram bomba ile etkisiz hale getirildi

17.09.2022 10:31

İstanbul'da Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri (DKP/BÖG) terör örgütünün hücre evine yapılan operasyonda 3 kişi 6 kilogram bombayla yakalandı. Operasyonun devamında yapılan çalışmalarda evde ele geçirilen bomba malzemelerinin üzerinde parmak izleri bulunan M.O. ve E.T., gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Nisan ayında Sancaktepe'de DKP/BÖG terör örgütünün hücre evine baskın düzenledi.

İstanbul'da hücre evine baskın! 3 kişi 6 kilogram bomba ile yakalandı

6 KG BOMBA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken evde ise 6 kilo bomba malzemesi ele geçirildi. Evde yapılan çalışmalarda M.O. ve E.T.'nin parmak izlerine ulaşıldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Çarşamba günü 2 şüphelinin kaldıkları tespit edilen 2 ayrı adrese operasyon düzenledi.

İstanbul'da hücre evine baskın! 3 kişi 6 kilogram bomba ile yakalandı

DİJİTAL MATERYALLER BULUNDU

Operasyonlarda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YORUMLAR
500
Köpek bağlasan durmaz! İstanbul'da pislik içerisindeki evin kiralık ilanındaki fiyatı 3.500 TL olarak sunuldu Köpek bağlasan durmaz! İstanbul'da pislik içerisindeki evin kiralık ilanındaki fiyatı 3.500 TL olarak sunuldu Menderes, Zorlu ve Polatkan idam edilişlerinin 61. yılında anıldı Menderes, Zorlu ve Polatkan idam edilişlerinin 61. yılında anıldı Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanı ve Zemin Altı Otoparkı törenle açıldı Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanı ve Zemin Altı Otoparkı törenle açıldı
Kaynak: DHA

İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da bombalı saldırı girişimi engellendi! Solcu teröristler 6 kilogram bomba ile etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:45 Ormanda kuşburnu toplarken yanlışlıkla yaban arılarının yuvasına basan 6 çocuk babası feci şekilde can verdi
14:27 Galatasaray'da yıldız rekabeti! Haris Seferovic, Mauro Icardi'yi kıskandı Okan Buruk'a koştu!
14:25 Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, İBB'nin mazot dağıtım töreninde mazot akmayınca büyük bir utanç yaşadı
14:22 Necla Nazır 3. kez evlilik yoluna giren kızı Tuğçe Tayfur'un nişan töreninde ortaya çıktı! Baba Ferdi Tayfur ise törene gelmedi
14:08 "Neden sizin geçit töreninizin parasını ödemek zorundayız" sorusunu duyan İngiltere Kralı Charles alandan kaçtı
13:38 Köpek bağlasan durmaz! İstanbul'da pislik içerisindeki evin kiralık ilanındaki fiyatı 3.500 TL olarak sunuldu
12:42 İzmir'de kozmetik fabrikası alevlerin ortasında kaldı! İşçiler hastaneye kaldırıldı
12:37 Mavi kansere yakalandı! Gamze Erçel'den yürek dağlayan sözler
12:31 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tabutuna saldıran saldırgan polisler tarafından yakalandı
12:31 Gökhan Töre, Adana Demirspor'a aylık 6 bin 471 TL kazanacak! Yüksek maaş alması için tek şart sunuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2022 15:14:32. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da bombalı saldırı girişimi engellendi! Solcu teröristler 6 kilogram bomba ile etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement