Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken evde ise 6 kilo bomba malzemesi ele geçirildi. Evde yapılan çalışmalarda M.O. ve E.T.'nin parmak izlerine ulaşıldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Çarşamba günü 2 şüphelinin kaldıkları tespit edilen 2 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Kaynak: DHA

İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da bombalı saldırı girişimi engellendi! Solcu teröristler 6 kilogram bomba ile etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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