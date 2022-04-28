Sancaktepe'de hücre evine operasyon kamerada (1) - Son Dakika
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Sancaktepe'de hücre evine operasyon kamerada (1)

28.04.2022 10:55

SANCAKTEPE'DE 3 teröristin yakalandığı ve patlamaya hazır 5 kilogram patlayıcı ile bomba düzeneklerinin ele geçirildiği operasyon polis kamerası yansıdı.

SANCAKTEPE'DE 3 teröristin yakalandığı ve patlamaya hazır 5 kilogram patlayıcı ile bomba düzeneklerinin ele geçirildiği operasyon polis kamerası yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sancaktepe'de çökertilen hücre evi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "DKP/BÖG (Devimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük  Güçleri) terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik devam eden çalışmalarda, örgütün eylem hazırlığında olduğunun bilgisinin  tarafımıza iletilmesi üzerine 27.04.2022 günü saat: 21.45 sıralarında örgütün tespit edilen ilimiz Sancaktepe ilçesindeki hücre evine yönelik gerçekleştirilen operasyonel çalışma sonucunda; bomba hazırlarken suçüstü yakalanan H.T., C.P., O.A. isimli 3 şüpheli gözaltına alınmış olup yapılan aramalarda yaklaşık 5 kilogram patlayıcı ve bomba düzenekleri ele geçirilmiştir" denildi.

BAKAN SOYLU: SANCAKTEPE'DE BİR TERÖR HÜCRESİ DAHA ÇÖKERTİLDİYapılan operasyonla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da bir Tweet atarak açıklama yapmıştı. Soylu, "Sancaktepe'de bir terör hücresi daha çökertildi. DKP- BÖG hücre evinde 3 teröristi yakalayan TEM birimleri, patlamaya hazır 5 kilogram patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirdi Allah, İstanbul Emniyeti TEM, istihbarat birimlerimiz ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun." dedi.


Sancaktepe'de hücre evine operasyon kamerada (1)
Sancaktepe'de hücre evine operasyon kamerada (1)
Sancaktepe'de hücre evine operasyon kamerada (1)
Sancaktepe'de hücre evine operasyon kamerada (1)
Sancaktepe'de hücre evine operasyon kamerada (1)
Sancaktepe'de hücre evine operasyon kamerada (1)
Sancaktepe'de hücre evine operasyon kamerada (1)
Sancaktepe'de hücre evine operasyon kamerada (1)
Sancaktepe'de hücre evine operasyon kamerada (1)
YORUMLAR
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İçişleri Bakanı Soylu, 3 teröristin 5 kg patlayıcıyla birlikte yakalandığını açıkladı İçişleri Bakanı Soylu, 3 teröristin 5 kg patlayıcıyla birlikte yakalandığını açıkladı

Sancaktepe, Terör, Polis, Bomba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sancaktepe'de hücre evine operasyon kamerada (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sancaktepe'de hücre evine operasyon kamerada (1) - Son Dakika
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