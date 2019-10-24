Son Dakika Haberleri: Sancaktepe'de hurdalık yangını
Son Dakika Güncel Sancaktepe'de hurdalık yangını

Sancaktepe'de hurdalık yangını

24 dakika önce

Sancaktepe'de bir hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sancaktepe'de bir hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sevenler Caddesi Avşar Sokak üzerinde bulunan bir hurdalıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber edilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Güvenlik güçlerince cadde ve sokak içerisine şerit çekilerek önlem alındı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hurdalığın yan tarafında bulunan binada kalan ve hurdalıkta çalışan 9 Afgan uyruklu vatandaş yangından kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Yangında ölen yada yaralanan olmaz iken, hurdalığın içerisinde bulunan malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Sancaktepe'de hurdalık yangını

Sancaktepe, İtfaiye, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:20 Kaynak: AA
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