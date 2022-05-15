Sancaktepe'de husumetlisi olduğu kişinin aracını kundaklayan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Sancaktepe'de husumetlisi olduğu kişinin aracını kundaklayan şüpheli yakalandı

15.05.2022 01:41

SANCAKTEPE'de husumetlisi olduğu kişinin aracını kundaklayan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SANCAKTEPE'de husumetlisi olduğu kişinin aracını kundaklayan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edildikten sonra serbest bırakılan K.B.'nin gerçekleştirdiği kundaklama olayı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay bugün sabah saatlerinde Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta park halinde bulunan T.B.'ye ait hafif ticari araç, alev alarak yandı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak hafif ticari aracın sokağa gelen bir kişi tarafından yakıldığını tespit etti. Kimlik bilgileri kısa sürede belirlenen K.B., polisin yaptığı çalışmalar sonucu Ümraniye'de yakalanarak gözaltına alındı. K.B. polise verdiği ifadede kundaklamayı gerçekleştirdiğini kabul ederek, T.B. ile aralarında alacak verecek meselesi bulunduğunu iddia etti ve bu yüzden aracı yaktığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.B. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Yaşanan kundaklama ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.


Sancaktepe'de husumetlisi olduğu kişinin aracını kundaklayan şüpheli yakalandı
Sancaktepe'de husumetlisi olduğu kişinin aracını kundaklayan şüpheli yakalandı
Sancaktepe'de husumetlisi olduğu kişinin aracını kundaklayan şüpheli yakalandı
Sancaktepe'de husumetlisi olduğu kişinin aracını kundaklayan şüpheli yakalandı
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sancaktepe'de husumetlisi olduğu kişinin aracını kundaklayan şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sancaktepe'de husumetlisi olduğu kişinin aracını kundaklayan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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