SANCAKTEPE'DE HUSUMETLİSİ OLDUĞU KİŞİNİN ARACINI KUNDAKLAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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SANCAKTEPE'DE HUSUMETLİSİ OLDUĞU KİŞİNİN ARACINI KUNDAKLAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

15.05.2022 12:58

SANCAKTEPE'de husumetlisi olduğu kişinin aracını kundaklayan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SANCAKTEPE'de husumetlisi olduğu kişinin aracını kundaklayan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edildikten sonra serbest bırakılan K.B.'nin gerçekleştirdiği kundaklama olayı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay bugün sabah saatlerinde Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta park halinde bulunan T.B.'ye ait hafif ticari araç, alev alarak yandı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak hafif ticari aracın sokağa gelen bir kişi tarafından yakıldığını tespit etti. Kimlik bilgileri kısa sürede belirlenen K.B., polisin yaptığı çalışmalar sonucu Ümraniye'de yakalanarak gözaltına alındı. K.B. polise verdiği ifadede kundaklamayı gerçekleştirdiğini kabul ederek, T.B. ile aralarında alacak verecek meselesi bulunduğunu iddia etti ve bu yüzden aracı yaktığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.B.i çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Yaşanan kundaklama ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

SANCAKTEPE'DE HUSUMETLİSİ OLDUĞU KİŞİNİN ARACINI KUNDAKLAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
SANCAKTEPE'DE HUSUMETLİSİ OLDUĞU KİŞİNİN ARACINI KUNDAKLAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
SANCAKTEPE'DE HUSUMETLİSİ OLDUĞU KİŞİNİN ARACINI KUNDAKLAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
SANCAKTEPE'DE HUSUMETLİSİ OLDUĞU KİŞİNİN ARACINI KUNDAKLAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SANCAKTEPE'DE HUSUMETLİSİ OLDUĞU KİŞİNİN ARACINI KUNDAKLAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika


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