Sancaktepe'de iddiaya göre bir kadın, silahlı bir şahsın saldırısına uğrayarak karnından vuruldu.
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Sancaktepe'de iddiaya göre bir kadın, silahlı bir şahsın saldırısına uğrayarak karnından vuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:07 Kaynak: İHA
Sancaktepe'de iddiaya göre bir kadın, silahlı bir şahsın saldırısına uğrayarak karnından vuruldu. Ağır yaralı kadın hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL
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