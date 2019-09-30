Son Dakika Haberleri: Sancaktepe'de iddiaya göre bir kadın, silahlı bir şahsın saldırısına uğrayarak karnından vuruldu.
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sancaktepe'de iddiaya göre bir kadın, silahlı bir şahsın saldırısına uğrayarak karnından vuruldu.

25 dakika önce

Sancaktepe'de iddiaya göre bir kadın, silahlı bir şahsın saldırısına uğrayarak karnından vuruldu.

Sancaktepe'de iddiaya göre bir kadın, silahlı bir şahsın saldırısına uğrayarak karnından vuruldu., System.String[]

Sancaktepe'de iddiaya göre bir kadın, silahlı bir şahsın saldırısına uğrayarak karnından vuruldu. Ağır yaralı kadın hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Sancaktepe, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:07 Kaynak: İHA
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