Sancaktepe'de iddiaya göre bir kadın, silahlı bir şahsın saldırına uğrayarak karnından vuruldu.
1 saat önce
Sancaktepe'de iddiaya göre bir kadın, silahlı bir şahsın saldırına uğrayarak karnından vuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:50 Kaynak: İHA
Sancaktepe'de iddiaya göre bir kadın, silahlı bir şahsın saldırına uğrayarak karnından vuruldu. Ağır yaralı kadın hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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