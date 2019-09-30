Son Dakika Haberleri: Sancaktepe'de iddiaya göre bir kadın, silahlı bir şahsın saldırına uğrayarak karnından vuruldu.
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sancaktepe'de iddiaya göre bir kadın, silahlı bir şahsın saldırına uğrayarak karnından vuruldu.

1 saat önce

Sancaktepe'de iddiaya göre bir kadın, silahlı bir şahsın saldırına uğrayarak karnından vuruldu.

Sancaktepe'de iddiaya göre bir kadın, silahlı bir şahsın saldırına uğrayarak karnından vuruldu. Ağır yaralı kadın hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Sancaktepe'de iddiaya göre bir kadın, silahlı bir şahsın saldırına uğrayarak karnından vuruldu.

Sancaktepe, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:50 Kaynak: İHA
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