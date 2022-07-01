SANCAKTEPE'DE İETT OTOBÜSÜ ANNE VE ÇOCUĞUNA ÇARPTI - Son Dakika
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SANCAKTEPE'DE İETT OTOBÜSÜ ANNE VE ÇOCUĞUNA ÇARPTI

01.07.2022 11:20

SANCAKTEPE'DE İETT OTOBÜSÜ ANNE VE ÇOCUĞUNA ÇARPTIAli Kerem BENGİ /İSTANBUL,(DHA) Sancaktepe'de ters yönde ilerleyen İETT otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve çocuğuna çarptı.

SANCAKTEPE'DE İETT OTOBÜSÜ ANNE VE ÇOCUĞUNA ÇARPTI

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA) Sancaktepe'de ters yönde ilerleyen İETT otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve çocuğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan çocuk yaralanırken, anne kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Sancaktepe Emek Mahallesi Namık Kemal Caddesinde dün 14.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ters yönde ilerleyen İETT otobüsü hastaneye gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve çocuğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk metrelerce savrularak yaralandı. Anne ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazayı gören çevredekiler çocuğu kucaklayarak Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayı gören esnaf Mevlüt Kement "Annesiyle birlikte hastaneye giden kız çocuğuna ters yönden gelen otobüs çarpıyor. Çocuğu apar topar hastaneye götürdüler. Çocuğun durumunun iyi olduğunu söylüyorlar. İnşallah kötü bir şeyi yoktur. Burası tek yön ama adı tek yön hep çift yönlü olarak kullanıyorlar" dedi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SANCAKTEPE'DE İETT OTOBÜSÜ ANNE VE ÇOCUĞUNA ÇARPTI - Son Dakika

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