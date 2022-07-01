Sancaktepe'de İETT otobüsü, karşıdan karşıya geçen kadın ve küçük kıza çarptı - Son Dakika
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Sancaktepe'de İETT otobüsü, karşıdan karşıya geçen kadın ve küçük kıza çarptı

01.07.2022 12:27
Sancaktepe'de İETT otobüsü, karşıdan karşıya geçen kadın ve küçük kıza çarptı

Sancaktepe'de cadde üzerinde ters yönde ilerleyen İETT otobüsü, caddede karşıdan karşıya geçmekte olan bir kadın ve küçük kıza çarptı.

Sancaktepe'de cadde üzerinde ters yönde ilerleyen İETT otobüsü, caddede karşıdan karşıya geçmekte olan bir kadın ve küçük kıza çarptı. Çarpmanın şiddetiyle küçük kız 5 metre savruldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Sancaktepe Emek Mahallesi Yenice Solakta geçtiğimiz günlerde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil girişi önünde bulunan caddede, hastaneye girmek için bekleyen bir kadın ve küçük kıza karşıdan karşıya geçtikleri esnada ters yönde ilerleyen İETT otobüsü çarptı. Otobüsün çarptığı kadın kazayı sıyrıklarla atlatırken, küçük kız otobüsün çarpması ile 5 metre savruldu. Kazada yaralanan kızı çevredeki esnaflar hastaneye götürdü. Otobüs şoförüne ise olay yerindeki insanlar tepki gösterdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Esnaflar küçük kızı kucaklayarak hastaneye koştu

Kazada, İETT otobüsünün çarpmasıyla yaralanan küçük kızı esnaflar kucaklayarak hastaneye götürdü. Esnaflar, ters yönde ilerleyen ve küçük kıza çarpan şoföre tepki gösterdi.

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SANCAKTEPE'DE İETT OTOBÜSÜ ANNE VE ÇOCUĞUNA ÇARPTI SANCAKTEPE'DE İETT OTOBÜSÜ ANNE VE ÇOCUĞUNA ÇARPTI Ters yöne giren otobüs küçük kıza çarptı! Metrelerce sürüklenen çocuğun o anları kamerada Ters yöne giren otobüs küçük kıza çarptı! Metrelerce sürüklenen çocuğun o anları kamerada
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sancaktepe'de İETT otobüsü, karşıdan karşıya geçen kadın ve küçük kıza çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sancaktepe'de İETT otobüsü, karşıdan karşıya geçen kadın ve küçük kıza çarptı - Son Dakika
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