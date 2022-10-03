SANCAKTEPE'DE İETT OTOBÜSÜNÜN ÖNÜNÜ KESEN SÜRÜCÜ ZOR ANLAR YAŞATTI

SANCAKTEPE'de bir sürücü, otomobiline çarptığını iddia ettiği İETT otobüsü şoförü ve yolculara zor anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Topal Osman Caddesi'nde meydana geldi. Bir sürücü, caddede aynı yönde ilerleyen Maltepe - Sultanbeyli seferini yapan İETT otobüsün otomobilinin aynasına çarptığını iddia etti. Otomobilinden inen sürücü, şoförden otobüsü durdurup araçtan inmesini istedi. Şoför otobüsten inmezken, sürücüsü bir süre sonra otomobilinin kapısını açtı. Düzgün açılmayınca da sürücü, bu sefer otomobilinin kapısının zarar gördüğünü iddia etti. Şoförle tartışan sürücü, otobüsün gitmesine engel oldu. Aracını polis merkezine süren otobüs şoförü, otomobil sürücüsünden şikayetçi oldu. Otobüs şoförü ve yolcuların yaşadığı zor anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.