SANCAKTEPE'DE İETT OTOBÜSÜNÜN ÖNÜNÜ KESEN SÜRÜCÜ ZOR ANLAR YAŞATTI - Son Dakika
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SANCAKTEPE'DE İETT OTOBÜSÜNÜN ÖNÜNÜ KESEN SÜRÜCÜ ZOR ANLAR YAŞATTI

03.10.2022 20:13

SANCAKTEPE'de bir sürücü, otomobiline çarptığını iddia ettiği İETT otobüsü şoförü ve yolculara zor anlar yaşattı.

SANCAKTEPE'de bir sürücü, otomobiline çarptığını iddia ettiği İETT otobüsü şoförü ve yolculara zor anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Topal Osman Caddesi'nde meydana geldi. Bir sürücü, caddede aynı yönde ilerleyen Maltepe - Sultanbeyli seferini yapan İETT otobüsün otomobilinin aynasına çarptığını iddia etti. Otomobilinden inen sürücü, şoförden otobüsü durdurup araçtan inmesini istedi. Şoför otobüsten inmezken, sürücüsü bir süre sonra otomobilinin kapısını açtı. Düzgün açılmayınca da sürücü, bu sefer otomobilinin kapısının zarar gördüğünü iddia etti. Şoförle tartışan sürücü, otobüsün gitmesine engel oldu. Aracını polis merkezine süren otobüs şoförü, otomobil sürücüsünden şikayetçi oldu. Otobüs şoförü ve yolcuların yaşadığı zor anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: DHA

Maltepe, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SANCAKTEPE'DE İETT OTOBÜSÜNÜN ÖNÜNÜ KESEN SÜRÜCÜ ZOR ANLAR YAŞATTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: SANCAKTEPE'DE İETT OTOBÜSÜNÜN ÖNÜNÜ KESEN SÜRÜCÜ ZOR ANLAR YAŞATTI - Son Dakika
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