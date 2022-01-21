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İki araç çarpıştı sürücü araçta sıkıştı - Son Dakika

İki araç çarpıştı sürücü araçta sıkıştı

21.01.2022 19:22
İki araç çarpıştı sürücü araçta sıkıştı

Sancaktepe'de ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Sancaktepe'de ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Sancaktepe İnönü Mahallesi Kervan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye, seyir halinde olan Ford markalı 34 EPR 058 plakalı Şakir K. yönetiminde olan ticari araç, karşı sokaktan hızla gelen 34 DFD 971 Deniz G. yönetimindeki otomobile bir anlık panikle yandan çarptı. Deniz G. yönetimindeki araç ise sokakta bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada Deniz G. araçta sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar, polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücü Deniz G.'yi araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra sürücüyü hastaneye kaldırdı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

(Enes Şamil Gönenç - Sevgi Canpolat/ İHA)

İki araç çarpıştı sürücü araçta sıkıştı
İki araç çarpıştı sürücü araçta sıkıştı
İki araç çarpıştı sürücü araçta sıkıştı
İki araç çarpıştı sürücü araçta sıkıştı
İki araç çarpıştı sürücü araçta sıkıştı

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Sancaktepe, Tragger, İtfaiye, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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