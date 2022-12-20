Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken sağlık ekipleriyse araç içerisinde sıkışan ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan sürücünün vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Kaza sonrası cadde üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Araçlarda büyük çapta maddi hasar oluşurken bir aracın önünün adeta kağıt gibi ezildiği görüldü. Kazada sürücü Mustafa Kederli yaralanırken diğer sürücü Akdağ kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

Sancaktepe, Tragger, Akdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sancaktepe'de feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.