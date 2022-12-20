Sancaktepe'de feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı - Son Dakika
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Sancaktepe'de feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı

20.12.2022 15:48

İstanbul Sancaktepe'de meydana gelen kazada cadde üzerinde seyir halinde olan iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir araç sürücüsü yaralandı. Araçlarda büyük çapta maddi hasar oluşurken bir aracın önünün adeta kağıt gibi ezildiği görüldü.

Sancaktepe İmam Rabbani Caddesi üzerinde saat 13.30 sıralarında kaza meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Kederli kontrolündeki 34 JGK 52 plakalı Tofaş marka araç karşı yönden gelen Uğur Berk Akdağ yönetimindeki 34 DP 9658 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

BİR SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Araçlarda büyük çapta maddi hasar oluşurken bir aracın önünün adeta kağıt gibi ezildiği görüldü. Kazada sürücü Mustafa Kederli yaralanırken diğer sürücü Akdağ kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken sağlık ekipleriyse araç içerisinde sıkışan ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan sürücünün vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Kaza sonrası cadde üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.

İşte kaza yapan araçtan görüntüler;

Sancaktepe'de iki araç kafa kafaya çarpıştı, otomobil kağıt gibi ezildi
Sancaktepe'de iki araç kafa kafaya çarpıştı, otomobil kağıt gibi ezildi
Sancaktepe'de iki araç kafa kafaya çarpıştı, otomobil kağıt gibi ezildi
Sancaktepe'de iki araç kafa kafaya çarpıştı, otomobil kağıt gibi ezildi
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
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Sancaktepe, Tragger, Akdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sancaktepe'de feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı - Son Dakika
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