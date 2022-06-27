Sancaktepe'de iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sancaktepe'de iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

27.06.2022 13:43
Sancaktepe'de iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

İstanbul Sancaktepe'de kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Sancaktepe'de kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Eyüp Sultan Mahallesi İmam Rabbani Caddesi'nde Erol K. idaresindeki 34 RZ 4849 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Cemil K'nin kullandığı 34 FGF 646 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile kamyonetteki Ertaç B. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddede oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sancaktepe'de iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sancaktepe'de iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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