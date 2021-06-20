Sancaktepe'de yakalanan oto hırsızının kayıp olarak arandığı ortaya çıktı - Son Dakika

Sancaktepe'de oto hırsızlığı suçundan yakalanan küçük yaştaki zanlının kayıp olarak arandığı ortaya çıktı.

Sancaktepe'de iki ayrı araçtan hırsızlık olayı hakkında polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen şüphelilerden biri yakalandı. Sancaktepe ilçesi Fatih Mahallesi'nde 17 Haziran günü saat 05.00 sıralarında meydana gelen iki ayrı otodan hırsızlık olayı hakkında çalışma başlatan emniyet ekipleri, olayların meydana geldiği sokağa ait kameralar ile yakın bölgedeki bir marketin görüntülerini incelemeye aldı. Dövmeleri olduğu belirlenen ve eşkali tespit edilen şüphelilerden G.S.B. isimli yaşı küçük şahıs, aynı gün saat 20.15 sıralarında Fatih Mahallesi Yakacık Caddesi'nde yakalandı. 16 Haziran'da Eyüpsultan ilçesinde hakkında kayıp başvurusunda bulunulduğu ortaya çıkan zanlıya aynı gün sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uyguladı. - İSTANBUL