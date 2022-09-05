O da yasak olduğunu bilmiyordu, polisin kestiği 1.823 liralık cezayla öğrendi

Hasarın oluştuğu binada ölü ya da yaralı bulunmazken çatıda baz istasyonunun olduğu görüldü.

Yenidoğan Ufuk Caddesi'ndeki iki katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Sancaktepe, Yenidoğan, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sancaktepe'de çıkan yangında iki katlı binanın çatısında hasar oluştu - Son Dakika

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