SANCAKTEPE'DE İKİ MOTOSİKLET BÖYLE ÇARPIŞTI - Son Dakika
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SANCAKTEPE'DE İKİ MOTOSİKLET BÖYLE ÇARPIŞTI

27.05.2022 09:59

SANCAKTEPE'de motosikletleriyle caddede çarpışan iki kurye yaralandı.

SANCAKTEPE'de motosikletleriyle caddede çarpışan iki kurye yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında, İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Ara sokaktan gelen motosikletli kurye ile caddede ilerleyen motosikletli kurye çarpıştı. Motosikletleriyle birlikte yolda savrulan iki kurye yaralandı. Kazayı görenler yaralıların yardımına koştu. Yoldan geçen bir sağlık çalışanı yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, iki yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.

PANİK OLDUK, KOŞARAK YARALILARA MÜDAHALE ETTİK

Kazayı gören ve yaralıların yardımına koşan Ahmet Parlak, İki motorcu bizim dükkanın önünde kaza yaptılar. Olay yerine giderek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdik. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye götürdüler. İki yaralı vardı. Birinin durumu daha ağır, diğerinkinin durumu hafifti. Otobüs duraklarına giden bir sağlık çalışanı da yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Panik olduk. Arkadaşlara müdahale ettik dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yoldaki iki kuryenin çarpıştığı ve motosikletleriyle savruldukları görülüyor. Çevredekilerin koşarak yaralılara yardım ettiği kameraya yansıyor.

SANCAKTEPE'DE İKİ MOTOSİKLET BÖYLE ÇARPIŞTI
SANCAKTEPE'DE İKİ MOTOSİKLET BÖYLE ÇARPIŞTI
SANCAKTEPE'DE İKİ MOTOSİKLET BÖYLE ÇARPIŞTI
SANCAKTEPE'DE İKİ MOTOSİKLET BÖYLE ÇARPIŞTI
SANCAKTEPE'DE İKİ MOTOSİKLET BÖYLE ÇARPIŞTI
SANCAKTEPE'DE İKİ MOTOSİKLET BÖYLE ÇARPIŞTI
SANCAKTEPE'DE İKİ MOTOSİKLET BÖYLE ÇARPIŞTI
SANCAKTEPE'DE İKİ MOTOSİKLET BÖYLE ÇARPIŞTI

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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