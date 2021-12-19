Sancaktepe'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Sancaktepe'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Hayri Ö'nün kullandığı 34 EER 670 plakalı otomobil ile Yaşar E. yönetimindeki 34 LT 3842 plakalı araç, İmam Rabbani Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada, sürücü Hayri Ö. ile bu araçta bulunan Filiz Ç, Emirhan Ç. ve Bayram Ç. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan cadde, araçların kaldırılmasının ardından açıldı.