Sancaktepe'de tartıştığı akrabasını bıçaklayan saldırgan yakalandı

HDP'nin de içinde yer aldığı dördüncü ittifakta deprem! Bir parti çekilme kararı aldı

Sancaktepe'de iki şahıs arasında çıkan tartışmanın sonucunda şahıslardan biri tartıştığı kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Basında da yer alan olayın ayrıntıları ortaya çıktı. H.B. isimli şahsın tartıştığı eniştesi R.T. tarafından bıçaklandığı ve saldırganın aynı gün polis tarafından yakalandığı öğrenildi.

Sancaktepe'de dün 11.45 sıralarında Abdurrahmangazi Mahallesi Sevenler Caddesinde meydana gelen olayda, H.B. isimli şahıs R.T. isimli şahıs tarafından kesici aletle yaralandı. R.T. isimli şüpheli şahıs aynı gün polis tarafından yakalandı.

Basında da yer alan olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Yapılan araştırmalarda olay günü H.B. isimli şahsın eniştesi R.T. ile kavga ettiği ve aralarında yaşanan arbedenin devamında olayın meydana geldiği öğrenildi.

Konu ile ilgili yakalanan ve "kasten yaralama" suçundan 25 Ağustos tarihinde adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Ayrıca olaydan sonra hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL