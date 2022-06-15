Sancaktepe'de iki tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü (2) - Son Dakika
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Sancaktepe'de iki tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü (2)

15.06.2022 17:31

Sancaktepe'de iki tırın çarpışması sonucu sürücülerden biri hayatını kaybetti.

Sancaktepe'de iki tırın çarpışması sonucu sürücülerden biri hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkisinde sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 39 ABT 447 plakalı tır, aynı yönde seyreden 35 SGE 93 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 39 ABT 447 plakalı tır alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, kazada hayatını kaybeden sürücünün cansız bedenini uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkardı. Cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sancaktepe'de iki tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü (2)
Sancaktepe'de iki tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü (2)
Sancaktepe'de iki tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü (2)
Sancaktepe'de iki tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü (2)

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sancaktepe'de iki tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü (2) - Son Dakika

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