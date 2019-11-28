Son Dakika Haberleri: Sancaktepe'de inşaat demiri çalan hırsızlar önce kameraya ardından polise yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de inşaat demiri çalan hırsızlar önce kameraya ardından polise yakalandı - Son Dakika

Sancaktepe'de inşaat demiri çalan hırsızlar önce kameraya ardından polise yakalandı

7 saat önce

Sancaktepe'de yaklaşık bir ton inşaat demiri çalan hırsızlar önce kameraya ardından polise yakalandı.

Sancaktepe'de inşaat demiri çalan hırsızlar önce kameraya ardından polise yakalandı, System.String[]

Sancaktepe'de yaklaşık bir ton inşaat demiri çalan hırsızlar önce kameraya ardından polise yakalandı.


Sancaktepe'de bir inşaattan bir ton inşaat demiri çalındığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri aracı tespit etti. Veysel Karani Caddesi üzerinde plakasız minibüsü durduran ekipler, minibüs içinde demirleri bulamadı. Gözaltına alınan C.E ve K.E'nin hırsızlık suçlarından kaydı olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şahıslardan C. E adli kontrol şartı ile serbest kalırken, K.E. ise çıkardığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan hırsızlık anları kameralara yansıdı. Görüntülerde şahıslar demirleri minibüse yüklerken görülüyor. - İSTANBUL

Sancaktepe, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:42 Kaynak: İHA
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