Cansız bedenleri bulunan 3 kardeş, topun peşinde koşarken inşaat temeline düşmüş - Son Dakika

Cansız bedenleri bulunan 3 kardeş, topun peşinde koşarken inşaat temeline düşmüş

Son Güncelleme: 04.10.2023 10:34

İstanbul Sancaktepe'de inşaat temeline düşerek hayatını kaybeden 3 çocuğun babası Ayvaz Sağın, olayda ihmal olduğunu belirterek gerekli yerlere şikayette bulunacaklarını söyledi. Sağın, "Top düşmüş, topu alayım derken biri girmiş diğerleri de peşinden gitmiş" dedi.

İstanbul Sancaktepe'de kayıp olan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerin cansız bedenleri, bir inşaatın su dolu temelinde bulundu. Çocukların babası 2018 yılında da bir evlatlarını kaybettiklerini belirterek "Topu düşmüş, topu alayım derken biri girmiş diğerleri de peşinden girmiş. Üçü de boğulmuş, gerekli yerlere şikayette bulunacağım, ihmal var orası okul yolu" ifadelerini kullandı.

İnşaat temelinde cansız bedenleri bulunan 3 kardeş, kaçan topun peşinde koşarken düşmüş

ÜÇÜNÜN DE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Sancaktepe Hilal Mahallesi Karşıyaka Caddesi üzerinde 2 gün önce 3 çocuk kaybolmuş kardeşlerden haber alınamaması üzerine aile kayıp başvurusunda bulunmuştu. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışma başlatmıştı. Gülpembe Sokaktan bir inşaat temelinden gelen bir ihbarı değerlendiren ekipler buradaki çalışmalarını yoğunlaştırdı. İtfaiye ekipleri, temeldeki suyu tahliye etmesi sonucu kaybolan çocuklar 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran,11 yaşındaki Batuhan Sağın'ın cansız bedenlerine ulaştı. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından 3 kardeşin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İnşaat temelinde cansız bedenleri bulunan 3 kardeş, kaçan topun peşinde koşarken düşmüş

"İHMAL VAR"

Ailenin bulunduğu evde acılı baba Ayvaz Sağın taziyeleri kabul etti. 3 çocuğunu kaybeden Sağın'ın olayda ihmal olduğunu ve davacı olacaklarını belirtti. Baba Sağın, "Okulun kamera kayıtlarına baktığımızda çocukların aşağıya doğru yöneldiğini gördük. Aşağıya gittiğimizde suyun yüzeyinde boğulmuş vaziyette 1 tanesini gördük. Umudumuz diğer çocukları bulmaktı. İtfaiye ekipleri geldi suyu çektiler, sular çekilince diğer 2 çocuğun da orada olduğunu gördük. İhmal var. Oraya gittiğimizde kısa bir sac var, topu düşmüş topu alayım derken biri girmiş diğerleri de peşinden girmiş üçü de boğulmuş.

İnşaat temelinde cansız bedenleri bulunan 3 kardeş, kaçan topun peşinde koşarken düşmüş

"ŞİKAYETTE BULUNACAĞIM"

Gerekli yerlere şikayette bulunacağım zaten. Orası okul yaya yolu benim çocuklarım gitti, başkasının çocukları da var. Oradan bir sürü öğrenci geçiyor kimse istemez çocuğunun böyle bir duruma düşmesini benim 3 tane çocuğum gitti. Peşini bırakmayacağız davacı olacağız. Orası alçak bir yer bakılsa çocuğun suyun yüzeyinde olduğu görülüyor. Burada hiçbir şekilde önlem yok zaten gereken davayı da açacağım bizim canımız yandı kimsenin canı yanmasın. 2018 yılında yüksek ateşten 1 çocuğumuzu da kaybettik, bu 4.'cü çocuk oldu. Yapacak bir şey yok kader ama ihmal de var" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Cansız bedenleri bulunan 3 kardeş, topun peşinde koşarken inşaat temeline düşmüş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cansız bedenleri bulunan 3 kardeş, topun peşinde koşarken inşaat temeline düşmüş - Son Dakika
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