SANCAKTEPE'DE İNŞAATIN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ, BİR BİNA BOŞALTILDI - Son Dakika

SANCAKTEPE'DE İNŞAATIN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ, BİR BİNA BOŞALTILDI



Sancaktepe'de bir inşaatın istinat duvarı çökünce bitişiğindeki bir bina boşaltıldı. Olay saat 22.30 sıralarında Sancaktepe Abdurrahman Gazi Mahallesi Kasım Sokak'ta meydana geldi. Yapımı devam eden inşaatın istinat duvarı henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, yıkılan duvarın bitişiğindeki bina sakinlerini tahliye etti. İtfaiye ekipleri de çöken toprağın altında kalan olup olmadığını öğrenmek için çalışma yaptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken boşaltılan binadaki vatandaşlar inşaat sahibi tarafından bir otele yerleştirildi.

Tahliye edilen binada güvenlik önlemi alınırken gün içinde inceleme ve çalışma yapılacağı öğrenildi.

- İstanbul