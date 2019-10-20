Sancaktepe'de iş yeri denetimi
45 dakika önce
Sancaktepe'de ruhsatı olmayan bir iş yerinde 2 kumar makinesiyle 15 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:16 Kaynak: AA
Sancaktepe'de ruhsatı olmayan bir iş yerinde 2 kumar makinesiyle 15 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Veysel Karani Mahallesi Ulugazi Caddesi'nde bulunan bir iş yerine yönelik yapılan denetimde iş yerinin ruhsatı olmadığını belirledi.
İş yerinde yapılan aramada 2 kumar makinesiyle 15 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan iş yeri sahibi Kemal R. (42) adli işlemin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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