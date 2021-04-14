SANCAKTEPE'DE KIRAATHANELERE KORONAVİRÜS BASKINI - Son Dakika

SANCAKTEPE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında iki ayrı kıraathaneye baskın düzenlendi. Baskında koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 14 kişiye toplam 48 bin 566 lira idari para cezası kesildi.

Polis ekipleri, dün ve bugün koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerlerinde denetim yaptı. Sancaktepe Atatürk Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathaneye dün yapılan denetimlerde, içeride toplam 9 kişinin bulunduğu, 4 kişinin de bir masa etrafında oyun oynadığı ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı tespit edildi. Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi'nde bulunan kıraathanenin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiğinin belirlenmesi üzerine iş yerinde denetim yapıldı. Denetimlerde içerde 5 kişinin olduğu ve 4 kişinin bir masa etrafında oyun oynadığı, sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı belirlendi. İş yerlerinde bulunan toplam 14 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine istinaden 48 bin 566 lira idari para cezası uygulandı. Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen bir iş yeri ise İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.