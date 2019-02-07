Son Dakika Haberleri: Sancaktepe'de İş Yeri Yangını

Sancaktepe'de İş Yeri Yangını

33 dakika önce

Sancaktepe'de bir tekstil atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Sancaktepe'de İş Yeri Yangını, System.String[]
Sancaktepe'de bir tekstil atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Kıvrım Sokağı'nda faaliyet gösteren bir tekstil atölyesinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Yangın kısa sürede büyüdü.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:28 Kaynak: AA

Yenidoğan Mahallesi, İtfaiye, Sancaktepe, Güncel
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