Sancaktepe'de İş Yeri Yangını
33 dakika önce
Sancaktepe'de bir tekstil atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Sancaktepe
'de bir tekstil atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi
Kıvrım Sokağı'nda faaliyet gösteren bir tekstil atölyesinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Yangın kısa sürede büyüdü.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis
çevrede güvenlik önlemi alırken, ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:28 Kaynak: AA
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