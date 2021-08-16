SANCAKTEPE'DE İŞ YERİNDE SANAL TOMBALA OYNAYANLARA BASKIN - Son Dakika

SANCAKTEPE'de internet üzerinden kumar oynanan iş yerine baskın düzenlendi. Kumar oynadığı tespit edilen 5 kişi ve iş yeri sahibi hakkında adli ve idari işlem yapılırken, baskında 5 bilgisayara da el konuldu.

Polis ekipleri, geçen pazar Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir Caddesi'nde bulunan yerinde sanal kumar oynatıldığı yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, saat 23.50 sıralarında iş yerine baskın düzenledi. İş yerinde sanal kumardan kazanıldığı düşünülen bin 30 lira para ve 5 bilgisayara el konuldu. Şüphelilerden kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na 34. Maddesine istinaden idari işlem yapılırken, iş yeri sahibi M.Ö. isimli kişiye de "Kumar Oynatılması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. Öte yandan ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri Sancaktepe İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi. Baskın anı kameraya yansıdı.