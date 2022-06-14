Sancaktepe'de iş yerlerinden 220 bin TL'lik hırdavat çalan şahıslar yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sancaktepe'de iş yerlerinden 220 bin TL'lik hırdavat çalan şahıslar yakalandı

14.06.2022 11:31

Sancaktepe'de iş yerlerinden 220 bin TL'lik hırdavat çalan şahıslar yakalandı Sancaktepe'de girdikleri iki iş yerinden 220 bin TL değerinde hırdavat malzemesi çalan iki şahsın kimliği, yapılan parmak izi araştırmalarında tespit edildi.

Sancaktepe'de iş yerlerinden 220 bin TL'lik hırdavat çalan şahıslar yakalandı

İSTANBUL - Sancaktepe'de girdikleri iki iş yerinden 220 bin TL değerinde hırdavat malzemesi çalan iki şahsın kimliği, yapılan parmak izi araştırmalarında tespit edildi. Şahıslar polis tarafından yakalandı. Şahıslardan birinin yakalandığı depoda yapılan aramada, toplam 1 kilo 393 gram narkotik madde, 2 adet spiral makine, 3 adet hilti, 85 kg ağırlığında bağlantı aparatları ele geçirildi.

Sancaktepe'de 5 Haziran ve 10 Haziran tarihlerinde iki farklı mahallede iş yerlerine giren iki şahıs yaklaşık piyasa değeri 220 bin TL olan hırdavat malzemesi çaldı. Polis tarafından olay yerlerinde yapılan parmak izi araştırmalarında, şahısların F.Ç. ve M.B. isimli şüpheli şahıslar olduğu tespit edildi. Şahıslar 12 Haziran tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. M.B. isimli şahsın yakalandığı depo içerisinde yapılan aramalarda; 54 parça halinde satışa hazır halde toplam 1 kilo 393 gram narkotik madde, 1 adet hassas terazi ile hırsızlık olayları sonucu elde edildiği değerlendirilen 2 adet spiral makine, 3 adet hilti, 85 kg ağırlığında bağlantı aparatları, 5 adet elektrikli testere, 2 adet 25 metre uzunluğunda elektrik kablosu ele geçirildi.

Çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Konu ile ilgili yakalanan F.Ç. ve M.B. isimli şüpheli şahıslar, "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Sancaktepe'de iş yerlerinden 220 bin TL'lik hırdavat çalan şahıslar yakalandı
Sancaktepe'de iş yerlerinden 220 bin TL'lik hırdavat çalan şahıslar yakalandı
Sancaktepe'de iş yerlerinden 220 bin TL'lik hırdavat çalan şahıslar yakalandı
Sancaktepe'de iş yerlerinden 220 bin TL'lik hırdavat çalan şahıslar yakalandı

YORUMLAR
500
500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalan hırsız, bacağındaki dövme sayesinde yakalandı 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalan hırsız, bacağındaki dövme sayesinde yakalandı İŞ YERİNDEN ÇELİK KASAYI TRANSPALETLE ÇALAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI İŞ YERİNDEN ÇELİK KASAYI TRANSPALETLE ÇALAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de iş yerlerinden 220 bin TL'lik hırdavat çalan şahıslar yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:18 21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu
18:15 Gösterdiği kırmızı kart sonrası futbolcular ve taraftarların saldırısına uğrayan hakem hayatını kaybetti
18:08 Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 80 fezlekesi bulunuyor
17:53 Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den ayrılabilir! Menajeri, Ali Koç ile görüşmek için İstanbul'a geldi
17:46 Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü! Konuyla ilgili CHP'den ilk açıklama geldi
17:23 Polislerin ikna etmeye çalıştığı adam köprüden atladı!
16:39 Tüik: Tiyatro salonu sayısı önceki sezona göre, yüzde 44,4, sinema salonu sayısı yüzde 11,1 azaldı
17:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık 'Turkey' yok, 'Türkiye' var" dedi, Akşener'den tepki geldi
17:03 Fenerbahçe'de transfer hamlesi! Lincoln Henrique'yi 4 yıllık sözleşme ile renklerine bağladı
16:50 Teknik direktör Jorge Jesus'un sağlık kontrolünde kan alan hemşirenin bilekliği sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 18:40:22. #1.11#
SON DAKİKA: Sancaktepe'de iş yerlerinden 220 bin TL'lik hırdavat çalan şahıslar yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement