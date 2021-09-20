Sancaktepe'de İSKİ'ye ait ana su borusu patladı - Son Dakika

Sancaktepe'de İSKİ'ye ait ana su borusu patladı

Sancaktepe'de İSKİ'ye ait ana su borusunun iki ayrı yerden patlaması sonucu yakınındaki fabrikanın giriş katını su bastı.

Sancaktepe'de İSKİ'ye ait ana su borusunun iki ayrı yerden patlaması sonucu yakınındaki fabrikanın giriş katını su bastı. Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Baraj Yolu Caddesi'nde bulunan İSKİ'ye ait ana su borusu, henüz belirlenemeyen nedenle 2 yerden patladı. Olay nedeniyle Baraj Yolu Caddesi trafiği kapatılırken, yakınındaki bir fabrikanın girişini de su bastı. Olay yerine gelen ekiplerce suyun kesilmesinin ardından ulaşıma kapanan yol, tekrar trafiğe açıldı. Su baskının yaşandığı fabrikadaki su tahliye işlemi ise sürüyor.

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