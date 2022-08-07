İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Mahallesi'nde depo olarak kullanılan yerde saklanan kaçak üretilen alkollerin araçlarla dağıtıldığının belirlenmesi üzerine harekete geçildi.

Kaynak: AA

Sancaktepe, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da kaçak alkol imalatı yapılan depoya operasyon düzenlendi - Son Dakika

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