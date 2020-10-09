Sancaktepe'de kaçak deterjan üretilen iş yerine polis baskını - Son Dakika

Sancaktepe'de kaçak deterjan üretilen iş yerine polis baskını

09.10.2020 14:43

Sancaktepe'de kaçak deterjan üretilen iş yerine polis baskını Sancaktepe'de bir iş yerinde kaçak deterjan üretimi yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri adrese operasyon düzenledi.

Sancaktepe'de kaçak deterjan üretilen iş yerine polis baskını

İSTANBUL - Sancaktepe'de bir iş yerinde kaçak deterjan üretimi yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri adrese operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda kolilenmiş halde deterjan ele geçirilirken bir kişi yakalandı.

Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi, Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan bir iş yeri içerisinde kaçak deterjan imalathanesi bulunduğu yönünde bilgi edinen polis ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerince adrese 7 Ekim tarihinde saat 17.15 sıralarında operasyon düzenlendi. Operasyonda, iş yerinde ruhsatsız bir şekilde kaçak deterjan üretimi yapıldığı anlaşıldı.

İş yerinde yapılan aramalarda, 294 adet koli içerisinde çeşitli markalara ait satışa hazır bin 175 adet deterjan, 3 bin 861 adet boş deterjan kutusu, 2 bin 470 adet boş koli kutusu, 312 adet şampuan, 800 adet çeşitli deterjan markası etiketi, 1 adet boş bidon ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerden bilirkişi incelemesi için birer adet numune alındı, geri kalan ürünler ise Yediemin deposuna çektirildi.

İş yeri sahibi Ali K., isimli şahıs hakkında "6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapıldıktan sonra şahıs adli makamlarca serbest bırakıldı. Kaçak deterjan üretilen iş yeri ise zabıta ekiplerince mühürlendi.

Sancaktepe'de kaçak deterjan üretilen iş yerine polis baskını
Sancaktepe'de kaçak deterjan üretilen iş yerine polis baskını
Sancaktepe'de kaçak deterjan üretilen iş yerine polis baskını
Sancaktepe'de kaçak deterjan üretilen iş yerine polis baskını
Sancaktepe'de kaçak deterjan üretilen iş yerine polis baskını

Sancaktepe, Operasyon, Polis, Eyüp, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de kaçak deterjan üretilen iş yerine polis baskını - Son Dakika

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