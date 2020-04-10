Sancaktepe'de kaçak maske operasyonu - Son Dakika

SANCAKTEPE Eyüpsultan Mahallesi Refah Caddesindeki bir tekstil atölyesinde kaçak medikal maske üretimi yapıldığını belirleyen polis ekipleri harekete geçti. Tekstil atölyesine dün yapılan operasyonda hazır 4 bin, dikim aşamasında 1500 maske ele geçirildi. Ruhsatsız ve izin belgesiz olarak maske üretimi yapıldığı belirlenen tekstil atölyesi zabıta ekiplerince mühürlendi.

- İstanbul