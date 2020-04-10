Sancaktepe'de kaçak maske operasyonu - Son Dakika

Sancaktepe'de kaçak maske operasyonu
6 saat önce
SANCAKTEPE Eyüpsultan Mahallesi Refah Caddesindeki bir tekstil atölyesinde kaçak medikal maske üretimi yapıldığını belirleyen polis ekipleri harekete geçti.
SANCAKTEPE Eyüpsultan Mahallesi Refah Caddesindeki bir tekstil atölyesinde kaçak medikal maske üretimi yapıldığını belirleyen polis ekipleri harekete geçti. Tekstil atölyesine dün yapılan operasyonda hazır 4 bin, dikim aşamasında 1500 maske ele geçirildi. Ruhsatsız ve izin belgesiz olarak maske üretimi yapıldığı belirlenen tekstil atölyesi zabıta ekiplerince mühürlendi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 01:44 Kaynak: DHA
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