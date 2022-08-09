Sancaktepe'de kaçak sigara baskını - Son Dakika
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Sancaktepe'de kaçak sigara baskını

09.08.2022 09:33

Sancaktepe'de kaçak sigara üretilen iş yerine yapılan baskında, 43 paket kaçak sigara, 105 paket puro, 13 bin adet sarılı sigara, 162 paket nargile tütünü, 8 bin boş makaron ve çok sayıda sigara paketleme kartonu ele geçirildi.

Sancaktepe'de kaçak sigara üretilen iş yerine yapılan baskında, 43 paket kaçak sigara, 105 paket puro, 13 bin adet sarılı sigara, 162 paket nargile tütünü, 8 bin boş makaron ve çok sayıda sigara paketleme kartonu ele geçirildi. Konuya ilişkin yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 8 Ağustos Pazartesi günü Sancaktepe Emek Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde kaçak tütün olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bahsi geçen iş yeri ve çevresinde gerekli güvenlik önemleri alındıktan sonra operasyon düzenleyen ekipler, iş yeri içerisinde bulunan Y.A. isimli şüpheli şahsı yakaladı. Adreste yapılan aramalarda, 43 paket kaçak sigara, 105 paket puro, 13 bin adet sarılı sigara, 162 paket nargile tütünü, 8 bin boş makaron ve çok sayıda sigara paketleme kartonu ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sancaktepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de kaçak sigara baskını - Son Dakika

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