Sancaktepe'de kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Sancaktepe'de gerçekleştirilen kaçak tütün operasyonunda 4 bin 400 sarma sigara, 6 bin makaron ve 130 kilogram sigara tütünü ele geçirildi.

Alınan biliye göre, İstanbul Emniyet Mu¨du¨rlu¨ğu¨ görevlileri, Meclis Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kaçak tu¨tu¨n bulunduğu yönu¨nde bilgi edinilmesi u¨zerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese gerçekleştirilen operasyonda 4 bin 400 sarma sigara, 6 bin boş makaron, 130 kilogram sigara tu¨tu¨nu¨ ele geçirildi.

Ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yeri mu¨hu¨rlenerek faaliyetlerine son verilirken iş yeri sahibi Yıldıray M.'ye "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı