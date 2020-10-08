Sancaktepe'de kadına kocası tarafından ısıtılmış bıçak ile işkence iddiası - Son Dakika

Sancaktepe'de kadına kocası tarafından ısıtılmış bıçak ile işkence iddiası

08.10.2020 00:10
Sancaktepe'de kadına kocası tarafından ısıtılmış bıçak ile işkence iddiası, System.String[]

SANCAKTEPE'de bir kadının, kocası tarafından çocuklarının gözü önünde darp edilip, ısıtılmış bıçak ile işkenceye uğradığı iddia edildi.

SANCAKTEPE'de bir kadının, kocası tarafından çocuklarının gözü önünde darp edilip, ısıtılmış bıçak ile işkenceye uğradığı iddia edildi. Vücudunda yanık izleri görülen talihsiz kadın, hastanede tedavi altına alınırken polis ekipleri, kadının kocasının yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sancaktepe'de meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi 23 yaşındaki E.A ile 28 yaşındaki eşi M.A arasında çıkan tartışma çıktı. M.A., eşi E.A.'ya iki çocuğunun önünde ısıtılmış bıçak ile işkence yaptı. M.A., ardından eşi E.A.'dan babasının evine gitmesini istedi. E.A'nın şikayeti üzerine polis ekipleri işkence yaptığı ileri sürülen kocayı yakalamak için çalışma başlattı. Vücudunda yanık izleri bulunan iki çocuk annesi E.A Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alındı.

TALİHSİZ KADIN YAŞADIKLARINI ANLATTI.

İşkenceye uğradığı iddia edilen E.A, "2 Ekim'i 3 Ekim'e bağlayan gece oldu. Eşimle aramızda çıkan bir tartışma ile başladı ilk önce. Yumruk ve tokat atarak başladı. Sonrasında gözü döndü hırsını alamadı ve daha farklı boyutlara taşıdı. Bir ekmek bıçağı ile bıçağı ocağın üstünde ısıtıp vücudumun birçok, çeşitli yerlerine sıcak bıçağı bastırıp geri çekti. ve bunu bütün gece uyguladı. Sonrasında sabah olduğunda önce kendisi çıktı evden. Ardından ben çocukları alıp anneme gittim. Şikayetçiyim." dedi.

"ÇOK CANİCE BİR SALDIRI"  E.A.'ya hastanede refakat eden arkadaşı, "Kız arkadaşım çok talihsiz bir olay geçirdi. Gerçekten ciddi boyutlara varan bir mesele bu. Kötü durumda tedaviye yanıt vermesini bekliyoruz. Çok ciddi ve derin yaraları var. İki haftalık bir süreç var önümüzde. Eğer tedaviye yanıt verirse kısa zamanda taburcu olacak. Tedaviye yanıt vermezse ameliyat olma riski var. Şu an beklemedeyiz. Yarın anestezi altında büyük pansuman yapılacak. Sonrasında doktorlar neyin gerektiğini neyin gerekmediğinin bilgisini verecek. Bunun hiçbir şekilde affı olmayacak, olmamalı da. Çok canice bir saldırı. Dayağın da şiddetin de ötesinde canilik, başka bir şey değil. Susmayacağız biz her zaman yanındayız" dedi.

Konuşmasına devam eden arkadaşı, "Saldırı ilk önce hafif olarak başlıyor. Tokat ve yumruk atıyor. Arkadaşımın karşılık vermesi onu daha çok şiddetlendiriyor. Yatak odasına kapatıyor, çocukları da yanında tabi. Çocuklarının gözü önünde oluyor her şey. Sonrasında odadan çıkıyor, bıçağı alıyor ısıtıyor ocakta. Soyuyor arkadaşımı, sıcak bıçağı vücuduna basmaya başlıyor. Vücudunun her yerine darbe vermiş diyebilirim. Bu bütün gece devam ediyor. 3 Ekim sabahında arkadaşım acıdan baygın düşünce de kapıyı açıyor. Çocuklarını da al eşyalarını topla babanın evine git diyor. Şu an nerede olduğunu bilmiyoruz adreste bulunamadı. İnşallah bulunur, takipçisi olacağız. Yakalanmadan bırakmayacağız bu işin ucunu." diye konuştu.


- İstanbul
Sancaktepe'de kadına kocası tarafından ısıtılmış bıçak ile işkence iddiası
Sancaktepe'de kadına kocası tarafından ısıtılmış bıçak ile işkence iddiası
Sancaktepe'de kadına kocası tarafından ısıtılmış bıçak ile işkence iddiası
Sancaktepe'de kadına kocası tarafından ısıtılmış bıçak ile işkence iddiası
Sancaktepe'de kadına kocası tarafından ısıtılmış bıçak ile işkence iddiası
Sancaktepe'de kadına kocası tarafından ısıtılmış bıçak ile işkence iddiası

Yanık Tedavi Merkezi, Sancaktepe, Saldırı, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sancaktepe'de kadına kocası tarafından ısıtılmış bıçak ile işkence iddiası - Son Dakika

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