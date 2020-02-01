Sancaktepe'de kadını kaçırma teşebbüsü kamerada - Son Dakika

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Sancaktepe'de kadını kaçırma teşebbüsü kamerada
6 saat önce
SANCAKTEPE'de Hatice L.'yi kaçırmak isterken güvenlik kamerasına yansıyan Beşir Ç. yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:04 Kaynak: DHA
SANCAKTEPE'de Hatice L.'yi kaçırmak isterken güvenlik kamerasına yansıyan Beşir Ç. yakalandı.
Sancaktepe'de geçtiğimiz cumartesi günü iddiaya göre Beşir Ç., kendisini reddeden Hatice L.'yi kaçırmak istedi.
Atatürk Mahallesi'nde Hatice L.'yi zorla araca bindirdirdiği öne sürülen Beşir Ç.'nin, genç kadının akrabalarının farketmesi üzerine Hatice L'yi otomobilden attı. Genç
kadın yaralanırken Beşir Ç. hızla uzaklaştı. Hatice L.'nin akrabaları bir süre otomobilin peşinden koştu ancak yakalayamadı. Mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine ihbar etti. Olayla ilgili inceleme başlatan Sancaktepe Asayiş Büro
Amirliğine bağlı ekipler Beşir Ç.'yi yakaladı. Olay anında Beşir Ç.'nin yanında bulunduğu öğrenilen Adem I. İse Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü
'ne gelerek teslim oldu.
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