Sancaktepe'de kadını kaçırma teşebbüsü kamerada - Son Dakika
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Sancaktepe'de kadını kaçırma teşebbüsü kamerada

6 saat önce

SANCAKTEPE'de Hatice L.'yi kaçırmak isterken güvenlik kamerasına yansıyan Beşir Ç. yakalandı.

Sancaktepe'de kadını kaçırma teşebbüsü kamerada, System.String[]
SANCAKTEPE'de Hatice L.'yi kaçırmak isterken güvenlik kamerasına yansıyan Beşir Ç. yakalandı.

Sancaktepe'de geçtiğimiz cumartesi günü iddiaya göre Beşir Ç., kendisini reddeden Hatice L.'yi kaçırmak istedi.

Atatürk Mahallesi'nde Hatice L.'yi zorla araca bindirdirdiği öne sürülen Beşir Ç.'nin, genç kadının akrabalarının farketmesi üzerine Hatice L'yi otomobilden attı. Genç kadın yaralanırken Beşir Ç. hızla uzaklaştı. Hatice L.'nin akrabaları bir süre otomobilin peşinden koştu ancak yakalayamadı. Mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine ihbar etti. Olayla ilgili inceleme başlatan Sancaktepe Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler Beşir Ç.'yi yakaladı. Olay anında Beşir Ç.'nin yanında bulunduğu öğrenilen Adem I. İse Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu.


Hatice Çarpar, Sancaktepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:04 Kaynak: DHA
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