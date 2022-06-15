Sancaktepe Ulubey Caddesi'ndeki bir minibüsten inen 3 kişinin park halindeki bir kamyonete binmeye çalıştığını gören polis ekipleri, şüphelileri bir süre izledi. Kamyonetin yanına giderek kasayı açan ekipler, içeride çok sayıda kişinin olduğunu gördü. Mülteci oldukları tespit edilen 12'si çocuk, 15'i kadın 44 kişi, geri gönderme merkezlerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sancaktepe'de kamyonetin kasasında 44 mülteci yakalandı - Son Dakika

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