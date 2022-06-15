Sancaktepe'de kamyonetin kasasında 44 mülteci yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sancaktepe'de kamyonetin kasasında 44 mülteci yakalandı

15.06.2022 13:59
Sancaktepe'de kamyonetin kasasında 44 mülteci yakalandı

SANCAKTEPE'de minibüsten inip kamyonete binen kişilerden şüphelenen polis, kamyonetin kasasında 12'si çocuk, 15'i kadın 44 mülteci yakaladı.

SANCAKTEPE'de minibüsten inip kamyonete binen kişilerden şüphelenen polis, kamyonetin kasasında 12'si çocuk, 15'i kadın 44 mülteci yakaladı. Kamyonet şoförü A.K. gözaltına alındı.

Sancaktepe Ulubey Caddesi'ndeki bir minibüsten inen 3 kişinin park halindeki bir kamyonete binmeye çalıştığını gören polis ekipleri, şüphelileri bir süre izledi. Kamyonetin yanına giderek kasayı açan ekipler, içeride çok sayıda kişinin olduğunu gördü. Mülteci oldukları tespit edilen 12'si çocuk, 15'i kadın 44 kişi, geri gönderme merkezlerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Polis kamyonet sürücüsü A.K.'yi ise gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Sancaktepe'de kamyonetin kasasında 44 mülteci yakalandı
Sancaktepe'de kamyonetin kasasında 44 mülteci yakalandı
Sancaktepe'de kamyonetin kasasında 44 mülteci yakalandı
Sancaktepe'de kamyonetin kasasında 44 mülteci yakalandı
YORUMLAR
500
Sancaktepe'de 44 kaçak göçmen kamyon kasasında yakalandı Sancaktepe'de 44 kaçak göçmen kamyon kasasında yakalandı Sancaktepe'de 44 düzensiz göçmen yakalandı Sancaktepe'de 44 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sancaktepe'de kamyonetin kasasında 44 mülteci yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:29 Kiğılı tarafından kadın çalışanlarına gönderilen kılık-kıyafet yönetmeliği tartışma yarattı
18:27 Mısırlı yıldız Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağladı
18:04 Erdoğan, uçaklara "Türk Hava Yolları" yazılacağını duyurdu! Akşener'den anında yorum geldi
18:02 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü toplantı düzenledi! Söyledikleri sosyal medyayı salladı
17:58 Paranormal olayların yaşandığı iddia edilen bu köye tek başına kimse giremedi
17:36 Kayserispor, genç teknik adam Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı
17:35 Temel Karamollaoğlu'ndan gündem olacak iddia: Erdoğan tek bir şartla cumhurbaşkanı adayı olabilir
17:34 "Asgari ücrete 2. zam olacak mı?" sorusunu Numan Kurtulmuş cevapladı: Çalışmalar devam ediyor
17:07 Fenerbahçelileri sinirlendirecek sözler! Ukraynalı teknik direktör: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e zorluk çıkarmaz
16:48 Fırtına deresine serinlemek için giren ve hayatını kaybeden gencin son görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 19:33:18. #1.11#
SON DAKİKA: Sancaktepe'de kamyonetin kasasında 44 mülteci yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement