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Son dakika haberi: SANCAKTEPE'DE KAMYONETİN TRAFİKTEKİ TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA - Son Dakika

Son dakika haberi: SANCAKTEPE'DE KAMYONETİN TRAFİKTEKİ TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

18.01.2022 09:42

Son dakika gündem haberi... SANCAKTEPE'DE hurda yüklü kamyonetin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

SANCAKTEPE'DE hurda yüklü kamyonetin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tehlikeli yolculuğun görüntüleri, dün öğlen saatlerinde Sancaktepe Mehmet Akif Caddesi'nde bir sürücü tarafından çekildi. Görüntülerde, 34 LPM 21 plakalı kamyonette bulunan hurda çuvallarından birinin her an düşecekmiş gibi yerinden çıktığı görülüyor. Çuvalın düşebileceğine ve trafikte oluşabilecek tehlikeye aldırmayan sürücü, yoluna devam ediyor. Kamyonet bir süre sonra gözden kayboluyor.

Son dakika haberi: SANCAKTEPE'DE KAMYONETİN TRAFİKTEKİ TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA
Son dakika haberi: SANCAKTEPE'DE KAMYONETİN TRAFİKTEKİ TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

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Sancaktepe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: SANCAKTEPE'DE KAMYONETİN TRAFİKTEKİ TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: SANCAKTEPE'DE KAMYONETİN TRAFİKTEKİ TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA - Son Dakika
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