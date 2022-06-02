Sancaktepe'de kamyonetten 2 bin lira değerinde aküleri çalan hırsız kamerada - Son Dakika
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Sancaktepe'de kamyonetten 2 bin lira değerinde aküleri çalan hırsız kamerada

02.06.2022 12:36

Sancaktepe'de kamyonetten 2 bin lira değerinde aküleri çalan hırsız kamerada Sancaktepe'de bir kamyonetten 2 bin lira değerinde 2 adet akü çalan hırsız, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu kıskıvrak yakalandı.

Sancaktepe'de kamyonetten 2 bin lira değerinde aküleri çalan hırsız kamerada

İSTANBUL - Sancaktepe'de bir kamyonetten 2 bin lira değerinde 2 adet akü çalan hırsız, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu kıskıvrak yakalandı. Şahsın çaldığı aküleri 250 TL karşılığında bir hurdacıya sattığı tespit edildi. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık olayı, 26 Mayıs Perşembe günü saat 08.00 sıralarında Sancaktepe Osmangazi Mahallesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, bir kamyonetten 2 bin lira değerindeki 2 adet akü çalındığı ihbarı alan polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi ve detaylı saha araştırmaları sonucunda olayı Ö.G. isimli şüpheli şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti. Yapılan çalışmalarda ekipler, geçtiğimiz pazar günü 05.45 sıralarında Veysel Karani Mahallesi Aytemur Caddesi üzerinde beyaz renkli ve 3 tekerlekli aracıyla seyir halindeki bir şahsı şüphe üzerine durdurdu. Durdurulan şüpheli aracın plaka ve trafik belgelerinin olmadığı ve araç sürücüsünün hırsızlık olayını gerçekleştiren Ö.G. olduğunu tespit etti. Çalışmaların devamında; şüpheli araç Trafik ekiplerince Yediemin otoparkına çekildi. Şüpheli şahıs ise yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın çaldığı aküleri olay günü 250 TL karşılığında bir hurdacıya sattığı öğrenildi. Şüpheli şahsın yoklama kaçağı olduğu ve iş yerinden hırsızlık, otodan hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti gibi birçok dosyadan suç kaydı olduğu belirlendi. Yakalanan şüpheli şahıs, hakkında yapılan işlemlerin ardından, "açıktan hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Akü hırsızlığı kamerada

Kamyonetten 2 bin lira değerinde aküleri çalan hırsız kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hırsızın kamyonete yaklaştığı ve etrafına baktıktan sonra kamyonete eğilip aküleri kucaklayıp kaçtığı görülüyor.

Sancaktepe'de kamyonetten 2 bin lira değerinde aküleri çalan hırsız kamerada
Sancaktepe'de kamyonetten 2 bin lira değerinde aküleri çalan hırsız kamerada
Sancaktepe'de kamyonetten 2 bin lira değerinde aküleri çalan hırsız kamerada
Sancaktepe'de kamyonetten 2 bin lira değerinde aküleri çalan hırsız kamerada

YORUMLAR
500
'HAYALET EKRAN' ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA 'HAYALET EKRAN' ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA Tren raylarının vidasını çalan hırsız, faciaya neden oluyordu Tren raylarının vidasını çalan hırsız, faciaya neden oluyordu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de kamyonetten 2 bin lira değerinde aküleri çalan hırsız kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sancaktepe'de kamyonetten 2 bin lira değerinde aküleri çalan hırsız kamerada - Son Dakika
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