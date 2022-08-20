Sancaktepe'de telefoncuya silahlı saldırı - Son Dakika
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Sancaktepe'de telefoncuya silahlı saldırı

20.08.2022 10:32
Sancaktepe'de telefoncuya silahlı saldırı

Sancaktepe'de kapalı olan telefoncuya gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Sancaktepe'de kapalı olan telefoncuya gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay saat 00.30 sıralarında Meclis Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aynı otomobil içerisinde bulunan kimliği henüz belirlenemeyen 2 şahıs sokak üzerinde bulunan ve kapalı olan telefon dükkanına kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıyı düzenleyen 2 kişi, kapalı olan dükkana kurşun yağdırdıktan sonra olay yerinden otomobilleriyle kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, olay yerinde çok sayıda boş kovan buldu. Düzenlenen silahlı saldırıda kurşunların dükkanın camlarına isabet ettiği görüldü. Telefon dükkanı içerisinde maddi hasar meydana gelirken olay yerine gelen dükkan sahipleri, iş yerlerini o halde görünce büyük üzüntü yaşadı. Yaşanan silahlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken polis ekipleri kapalı olan dükkana kurşun yağdıran saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Sancaktepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de telefoncuya silahlı saldırı - Son Dakika

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