Sancaktepe'de kapalı olması gereken işyerinde kumar oynayan 9 kişi yakalandı - Son Dakika

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Sancaktepe'de kapalı olması gereken işyerinde kumar oynayan 9 kişi yakalandı
7 saat önce
SANCAKTEPE 'de koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken işyerinde tombala oynayan kişilere düzenlenen operasyonda 13 laptop ve kumar makinesi ele geçirilirken, 9 kişiye para cezası kesildi.
SANCAKTEPE 'de koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken işyerinde tombala oynayan kişilere düzenlenen operasyonda 13 laptop ve kumar makinesi ele geçirilirken, 9 kişiye para cezası kesildi.
Sancaktepe Meclis Mahallesinde bulunan bir işyerinde tombala oynatıldığı ihbarını alan Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün akşam saat 23.35 sıralarında adrese baskın düzenledi. İşyerinde 9 kişinin bir internet sitesi üzerinden sanal tombala oynadığı belirlenirken, 13 laptop ve kumar makinesi ele geçirildi. İşyeri zabıta ekiplerince mühürlenirken, kumar oynayan kişilere 9 bin 800 Lira para cezası kesildi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 02:27 Kaynak: DHA
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