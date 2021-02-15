Sancaktepe'de karla kaplanan kaldırımda kayak - Son Dakika
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Sancaktepe'de karla kaplanan kaldırımda kayak

15.02.2021 13:39
Sancaktepe'de karla kaplanan kaldırımda kayak

SANCAKTEPE'de bir kişi ayağına geçirdiği kayak takımıyla kaldırımda kaydı.

SANCAKTEPE'de bir kişi ayağına geçirdiği kayak takımıyla kaldırımda kaydı. O anlar yoldan otomobille geçen bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor. Dün öğle saatlerinde Samandıra'da bir kişi evinden kayak takımını alarak aşağı indi.  Kaldırımda kayan kişi o sırada otomobille yoldan geçen bir kişi tarafından görüntülendi. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde kayıt alan kişi kayak yapan kişiye, "Burayı Uludağ mı sandın?" diye sesleniyor.


Sancaktepe'de karla kaplanan kaldırımda kayak
Sancaktepe'de karla kaplanan kaldırımda kayak
Sancaktepe'de karla kaplanan kaldırımda kayak
Sancaktepe'de karla kaplanan kaldırımda kayak
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

İstanbul, Uludağ, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sancaktepe'de karla kaplanan kaldırımda kayak - Son Dakika

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